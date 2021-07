Festa del Libro in Mediterraneo, a Minori il 4 luglio con Giulia Basile, Francesco Leo,Antonio De Cristofaro

Si chiude la penultima settimana della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo con un nuovo nuovo appuntamento per i Salotti letterari domenica 4 luglio, ore 20.00, a Minori in Largo Solaio dei Pastai: protagonisti Giulia Basile con “La seconda” (Les Flaneurs), Francesco Leo con “Reset” (Tulipani), Antonio De Cristofaro con “Cesare l’uomo che cambiò Roma” (Santelli). In collaborazione con il Comune e la Pro Loco, i libri concorrono all’assegnazione del Premio costadamalfilibri.

Relazione fa rima con comprensione. Non sempre è facile relazionarsi in modo sereno ed efficace all'interno di un nucleo familiare. Lo sa bene Filomena che, seconda di quattro figlie, fin da piccola lotta per trovare il proprio spazio nel mondo. Messa in ombra dal caso, sia per essere nata dopo la primogenita, sia per non essere il maschio che suo padre ha sempre desiderato per avere manforte in famiglia e potersi concentrare sulla propria realizzazione, in “La seconda” di Giulia Basile, lei impara a sentirsi la Seconda in ogni aspetto della sua vita. Nello studio, nel lavoro e soprattutto nell'amore. Il suo sarà un percorso difficile che però la porterà a conoscere se stessa, i propri limiti e a imparare la più grande lezione sulla vita che chiunque potesse darle. Qual è il vero primo passo da fare per recuperarsi e vivere?

Miriam è una ragazza che trascorre le giornate tra università e amici. La conoscenza di Francesco, però, irrompe nella sua vita infrangendone la monotonia. Mentre si troverà a fare i conti con un sentimento mai provato prima, in “Reset” di Francesco Leo le persone che circondano la protagonista iniziano a perdere la vita senza un motivo apparente. Quando scoprirà di essere in grado di alterare il passato per modificare il futuro un cui si trova, la giovane sarà chiamata a compiere delle nuove scelte nel tentativo di salvare le persone a cui vuole bene. Ma perché quelli che la conoscono muoiono, e per mano di chi? Inoltre, da dove proviene il potere che scopre di possedere? In lotta tra dovere e amore, Miriam sarà chiamata a cambiare gli eventi. Ma il prezzo da pagare per chi gioca col destino è sempre caro.

74 a.C. Un giovane rampollo della famosa gens Iulia diventa ostaggio di alcuni pirati nel suo viaggio verso Rodi. Da lì parte la più famosa scalata sociale mai avvenuta: seguendo le gesta di Caio Giulio Cesare e ripercorrendo la sua vicenda umana, politica e militare fino alla sua tragica fine, in “Cesare l’uomo che cambiò Roma” di Antonio De Cristofaro potremo assistere alla storia di un Uomo che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del mondo occidentale.

Con gli autori si intratterrà il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone, con interventi di Dario Ferrigno.

La serata si snoderà nel rispetto delle norme anti Covid 19.