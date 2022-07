Associazione Marina, le barche dei soci per i bambini autistici assistiti dalla coop "Giovamente"

Altra nobile iniziativa dell’Associazione ‘Marina’ di Molo Manfredi a Salerno: la "Festa del Mare per i Bambini Autistici". Il presidente del sodalizio sportivo che nel sociale e nell’accompagnamento all’integrazione dei soggetti deboli realizza il proprio focus Massimo D’Alessio spiega: “La nostra Associazione ‘Marina’, da anni rinnova e concretizza il più importante degli appuntamenti: le giornate di solidarietà. Lo fa insieme con le associazioni di volontariato che assistono amorevolmente gli amici diversamente abili e le tante persone disagiate. Quelle fasce di popolazione che questa società, purtroppo, tiene ingiustamente ai margini. Quest’anno ospiteremo la Cooperativa Sociale “Giovamente" insieme con i bambini autistici assistiti. Il nostro impegno sarà far sentire la nostra presenza ed il nostro affetto regalando una giornata di sole e di mare sulle nostre barche. L'affetto che lega le nostre associazioni va… oltre. Dei nostri amici conosciamo i nomi, i sorrisi, le loro sofferenze e le loro storie. Mi rendo conto che tutti siamo impegnati, distratti, o preoccupati per una quotidianità che alcune volte ci affligge ma regalare una giornata felice e diversa, ci farà capire che con l’affetto si riempie il cuore di speranza e gioia. Ho allora la certezza che ci saranno tutti i soci: chi con la barca, chi con il cuore. L’appuntamento è per venerdì 8 luglio alle ore 10”.