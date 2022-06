Ravello: tutto pronto per la "Festa della Musica 2022"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ravello, tra le città protagoniste della Festa Europea della Musica 2022, si fa promotrice del talento giovanile.

Dal meraviglioso palcoscenico dell’Auditorium Oscar Niemeyer, martedì 21 giugno ore 19, un’eccezionale serata musicale e corale, ad ingresso gratuito, a cura del Comune di Ravello e Associazione “Diabolus in Musica”. Dalla canzone rinascimentale napoletana, a quella provenzale, al tango ed al jazz, in un percorso musicale e canoro che vedrà coinvolti giovani artisti ed esecutori. Il programma è sotto la direzione artistica del Maestro Colomba Capriglione. Ospite d’onore il maestro Elsa Evangelista, già direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Il sindaco Paolo Vuilleumier: “Ravello, Città della Musica, celebra la Festa Europea della Musica 2022, facendosi promotrice del talento giovanile affiancando associazioni ed enti musicali nell’obiettivo di accompagnare anche nuovi percorsi di valorizzazione e progetti per giovani talenti” .

Il direttore artistico Colomba Capriglione, docente di direzione di coro e composizione corale al conservatorio di Frosinone : “Un rapporto empatico con la Città di Ravello che continua ininterrottamente da anni anche con il nostro concorso internazionale “Schola Cantorum”, con l’obiettivo di sostenere e promuovere i giovani musicisti, cori e cantanti”.

E sono davvero tanti i giovani musicisti e cantanti che prenderanno parte all’evento serale promosso dall’associazione musicale “Diabolus in Musica” in sinergia con l’Amministrazione comunale di Ravello. Durante la serata anche riconoscimenti e premi alla carriera. Il concerto aprirà con un richiamo alla canzone rinascimentale napoletana, con l’esecuzione di tre villanelle con gli arrangiamenti di Adrianalfonso Pappalardo e Ivano Pagliuso e con l’esecuzione del quintetto “Thalia” con gli interventi musicali dello stesso Pappalardo, al flauto e di Pagliuso alla chitarra, Federico Maddaluno, al mandolino, Oscar Di Lorenzo, alla mandola e con la mezzosoprano Emanuela de Rosa. L’armonia e il contrappunto nelle sue diverse evoluzioni nel tempo, con le esecuzioni dei musicisti Lorenzo Costantini, che rievocherà temi sviluppati dal noto maestro Longo e da Franco Paluzzi su temi dell’altro noto contrappuntista Napoli, mentre su tema di Schumann interverrà Rossella Marcone. Ad accompagnarli ci sono Gaia De Vittoris, al violoncello, Giulia Beltratto, al violino, Emanuele Lo Bianco e Francesco Lombardi, al pianoforte e

Antonio Jarell Saylors, al sax contralto. Sarà lo stesso direttore artistico, il maestro Colomba Capriglione, ad esibirsi, con la sua ensemble “Diabolus in Musica”, per il pubblico di Ravello, con l’esecuzione di due sue liriche, composte su testi di Pablo Neruda. Ad accompagnarla ci sono: la mezzosoprano Tonia Lucariello, la soprano Elisa Cardinali, al pianoforte Federico Mileo e Francesco Lombardi e Miriam Borrelli ed Arianna Bisceglia, ai flauti. C’è spazio anche per il tango di Piazzolla e alle sonorità jazz e pop del “Nut Trio Project” con il pianoforte di Federico Mileo, il contrabbasso di Giuseppe Mazzolini e la batteria di Pasquale Mandia.