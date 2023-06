Pagani, tutto pronto per la "Festa della Musica 2023": ecco chi si esibirà

A Pagani il 21 giugno la "Festa della Musica" con concerti in contemporanea in tutta Europa. Quest’anno per la prima volta anche Pagani sarà nell’elenco italiano delle città che ospitano la Festa della Musica”- afferma soddisfatta l’assessore alla cultura Valentina Oliva .Il Comune di Pagani in sinergia con la “FreeSoundAcademy”, sotto la direzione artistica del M° Serena Della Monica, parteciperà alla "XXIX Festa della Musica“ con una serie di concerti che si terranno dalle ore 20 presso l'area del Centro Polifunzionale in via Pittoni a Pagani.

L'evento

La manifestazione è aperta a tutti: musicisti dilettanti e professionisti, istituzioni musicali, Accademie di cultura, case discografiche, riviste, scuole di musica e anche a chiunque abbia un progetto musicale o voglia mettere a disposizione degli spazi per concerti. La partecipazione alla Festa da parte dei musicisti è completamente gratuita e il pubblico può accedere liberamente ai concerti, secondo quanto stabilito dalla Carta internazionale cui si attengono le capitali europee aderenti al circuito della festa. L' “Evento patrocinato dal Mibact e dalla Rai", anche questo di Pagani, sarà visibile con i canali streaming attraverso la geolocalizzazione realizzata a livello nazionale. Ad esibirsi a Pagani saranno i seguenti gruppi musicali: "Gran Concerto Bandistico" Città di Fisciano (SA), Coro Stabile “Don Milani” I.C. S.Alfonso de Liguori, Pagani (SA), Piccolo Coro DO RE Mi Junior 1° Circolo S. Alfonso M. Fusco - Angri (SA),I.C .”Visconti” –Ogliastro Cilento (SA), Centro Danza EU –S.Valentino Torio (SA), Gruppo Folk Castellani –Giovi (SA), "Junior Orchestra Metelliana" –I.C. Giovanni XXIII-Cava de’ Tirreni (SA), Beat Band –I.C. S.Valentino T. (SA), "La Mela di Odessa”- Accademia Musicale, Avellino. A presentare l’evento il giornalista Antonio Di Giovanni.