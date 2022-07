Porto di Maiori, tutto pronto per la 1° Festa del Pescato

"Portami" è il nuovo concept targato Mirko Buonocore che fonde all'idea di un pub/bistrot, quella del ristorante di mare, catturando il meglio dei due mondi per offrire un'esperienza di gusto in un contesto dinamico e informale.

I dettagli

La 1° Festa del pescato è il nuovo format food, music & fun con artisti trasversali in grado di far divertire diverse generazioni di utenza.E così tra la musica “antidepressiva” di Tony Tammaro (20 agosto), il sax di Daniele Vitale (21 Agosto), fresco protagonista del programma “dalla strada al palco” condotto da Nek su rai 2 ed il bravissimo Andrea Sannino con “E' Gioia Live tour” (22 Agosto) si preannunciano 3 serate con tanta musica e divertimento oltre ad una proposta gastronomica con: Tubetto con totani - Cuoppo di Alici fritte - Panino di mare con tartare di tonno, ricotta di bufala e pomodori secchi. La cornice dell'evento, il “solarium” sul mare, è pronto a rivivere serate di allegria e spensieratezza per i tantissimi ospiti della costiera amalfitana.