Torna la "Festa della pizza montecorvinese": il programma completo

Montecorvino Rovella si prepara ad accogliere la seconda edizione della "Festa della Pizza Montecorvinese", un evento che promette serate all'insegna del buon cibo, della musica e del divertimento.

Il programma

L'evento inizierà giovedì 11 luglio alle ore 19:30 con l'apertura della festa, accompagnata da un DJ set dalle ore 20:00. Alle 21:30, si esibiranno i "Settanta", una band locale che proporrà un'esplosione di energia con rock e pop internazionale. Venerdì 12 luglio, alle ore 21:30, sarà la volta dei "Nero A Metà", tribute band di Pino Daniele, che offriranno una serata di canzoni che toccano il cuore. Sabato 13 luglio, alle ore 21:30, Gerardo Amarante e Spaccapaese porteranno sul palco suoni, canti e balli del Sud Italia, per una serata all'insegna delle risate e della tradizione. Domenica 14 luglio, alle ore 21:30, i "Nientedimeno Band" reinterpreteranno i grandi classici della musica italiana e internazionale in chiave swing. Alle ore 23:40, Federico Pastore, noto come Mr. Fortuna, delizierà il pubblico con la sua musica rap. Lunedì 15 luglio, la serata conclusiva vedrà lo straordinario Sound Mediterraneo dei Viatoledo, che si esibiranno alle ore 21:30. Alle ore 23:40, direttamente da Made in Sud, Paolo Caiazzo intratterrà il pubblico con il suo spettacolo comico.