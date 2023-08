Ogliastro Marina in fermento per la Festa della Pizza e del Panuozzo

Ogliastro Marina di Castellabate in fermento, grazie all'associazione 'Insieme per Ogliastro', nata da pochi mesi ma già molto attiva sul territorio con iniziative ambientali e ricreative. Cresce, infatti, l'entusiasmo per la 'Festa della Pizza e del Panuozzo', un appuntamento enogastronomico, alla sua prima edizione, che è già pronto a conquistare il palato di tutti, cilentani e vacanzieri. La tre giorni, in programma nel primo fine settimana di settembre, a partire dalle ore 20, da venerdì 1 a domenica 3 settembre, è stata ideata e organizzata dal gruppo guidato da Giuseppe Pascale insieme all'importante collaborazione con il Comune di Castellabate, la locale Parrocchia, il forum delle associazioni e dei numerosi sponsor che non hanno fatto mancare il proprio sostegno. Una manifestazione che sta incuriosendo per le novità di intrattenimento proposte, per i numerosi forni presenti e i tanti pizzaioli che proporranno le loro bontà, il tutto con la supervisione del maestro Franco's pizza. Oltre a poter gustare pizze e panuozzi di tutti i tipi, infatti, ci sarà: alla serata inaugurale, lo show di pizza acrobatica e la band 'Amici per la musica', il 2 settembre il ritmo travolgente del 'D&D remember', il 3 settembre i drink dei migliori barman acrobatici e l'esibizione di Franco's che canta Renato Zero. Il ricavato servirà, oltre che a finanziare le prossime iniziative dell'associazione, anche ad impreziosire la meravigliosa pineta di Ogliastro che sarà, insieme alla piazzetta Giovanni Paolo II, la location d'eccezione per l'evento.

"Contiamo su una grande partecipazione, è stata un'organizzazione molto ambiziosa che però si è rivelata già entusiasmante - spiega il presidente di 'Insieme per Ogliastro', Giuseppe Pascale - Ci sentiamo pronti perché possiamo contare sulla presenza di tanti ospiti importanti del settore ristorativo, musicale e ricreativo, come i mitici DJ Luciano Gaggia e Roberto Visonà, che faranno rivivere le emozioni della storica discoteca D&D. Noi non vediamo l'ora, e voi? Vi aspettiamo!".