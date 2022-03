Festa di San Patrizio: gadget e panino speciale al Black Roses English Pub

È la festa di San Patrizio, è la più attesa dagli irlandesi e Salerno prepara menù speciali per l'occasione. Oggi, in via Roma, al Black Roses English Pub, in un'ambientazione anni '40, sarà possibile ascoltare musuca live, degustare buon cibo e ricevere gadget originali Guinness

Il panino speciale

Angus irlandese, maionese alle erbe, basilico, formaggio piccante pastellato alla Guinness, marmellata alla Guinness, bacon croccante.