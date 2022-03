Festa di San Patrizio: piatti irlandesi e sorpres al King’s Cross di Salerno

In alto i boccali: è tutto pronto per la festa di San Patrizio. Si tratta di un evento cult, tanto atteso in Irlanda. Il pub King's Cross di Salerno, una delle tappe fisse degli amanti della buona birra in città, ha organizzato una serata speciale riservata ai golosi, in programma il 17 marzo, dalle ore 20.

Il menù

Prevede l'immancabile birra irlandese per eccellenza, Guinness Stout, che accompagnerà piatti tipici irlandesi. Gadget per tutti e live music. Il King’s Cross Irish Pub Salerno si trova in via Roma, al civico 214. E' possibile prenotare il proprio tavolo telefonando al numero 089236111.