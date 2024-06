Battipaglia, torna la Festa solidale del Sorriso: il programma della tre giorni

Mino Abbacuccio, Vienteterra, Tammorasia e Salvatore Scirè sono gli artisti, preziosi testimonial della Festa Solidale del Sorriso giunta alla sesta edizione, che hanno scelto di mettere a servizio della causa la loro arte e la loro professionalità. L’evento, organizzato dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Odv e dedicato alla piccola Diletta, una bambina che non c’è più, torna, dopo la pausa forzata a causa della pandemia, con un format che assicura tutti gli ingredienti per tre serate di divertimento e di degustazioni con prodotti di eccellenza del territorio. 7, 8 e 9 giugno, queste le date della Kermesse diretta da Rosario Bacco che condurrà le serate del sorriso. Al suo fianco ci saranno Rossella Pisaturo, sabato e Luella Mazzara, domenica.

Gli eventi si terranno a Battipaglia presso l’Istituto E. Ferrari che, oltre ad illustre location, sarà anche parte attiva delle serate grazie ad alunni e docenti che contribuiranno in maniera fattiva all’intrattenimento: pietanze con prodotti d’eccellenza del territorio, provenienti da imprese locali, caseifici, aziende agricole e zootecniche e aziende vinicole verranno preparate nelle cucine dell’Istituto, con il coinvolgimento dei Professori/Chef e degli alunni, ma non solo. Nel corso della serata di venerdì il reparto moda del Ferrari presenterà la sfilata Divina2 con abiti che rievocano le grandi dive degli anni ’20.

Nel corso delle tre giornate saranno coinvolte alcune scuole di calcio di Battipaglia, categoria pulcini, per un mini torneo denominato “Diamo un Calcio ai Tumori Infantili”. Tutti i bimbi che parteciperanno al mini torneo saranno premiati nel corso dell’evento con medaglie.

Particolare attenzione verrà dedicata anche ad I Care- la rete per il Caregiver di cui Arcobaleno Marco Iagulli fa parte insieme alle associazioni Noi Amici dell’Hospice e Roberto Cuomo Onlus. La rete nasce per sostenere i caregiver, familiari che si prendono cura dei loro cari ammalati. Da quando la rete è nata, nel 2020, le associazioni, grazie alla collaborazione di medici amici, girano per le piazze della provincia per diffondere le buone pratiche della prevenzione oncologica così da ridurre il rischio che la malattia, senza cure tempestive, possa prendere il sopravvento sulla vita.

Quella organizzata dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli è una festa di sorrisi e di amicizia che lega e sostiene la vita in tutte le sue sfumature.

"La Festa solidale del Sorriso è un appuntamento molto importante per noi – spiega Tiziana Iervolino, presidente dell’Associazione Arcobaleno Odv-. In questi anni abbiamo sostenuto famiglie e bambini, alcuni dei quali non ci sono più. Ogni vita che si perde sotto la scure del cancro è un dolore che si rinnova, ma il nostro compito è anche e soprattutto diffondere la gioia, l’allegria e i sorrisi. Le emozioni positive, infatti, sono un’arma potente ed efficace contro ogni forma di tumore. Per questi tre giorni sono stati coinvolti circa cento volontari e i clown dottori saranno al nostro fianco con spettacoli che lasceranno senza fiato, grandi e piccini. Il loro ruolo nelle corsie pediatriche è importantissimo: le stanze asettiche dei reparti oncologici, grazie alle loro magie, prendono colore, regalando momenti di grandi serenità ai più piccoli e ai loro familiari".