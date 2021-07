Festa dei teatri: Salerno ospita lo spettacolo itinerante

Per questa nuova edizione, in programma a Piazza Cavour – lungomare di Salerno con lo spettacolo itinerante dell'11 luglio alle ore 17.30, la Compagnia Teatrale Teatri di Popolo, metterà in scena lo spettacolo "La Rinascita, il Signor Mezzogiorno incontra Marco Cavallo"

Ritorna a Salerno, per il terzo anno consecutivo, la Festa dei Teatri Salerno, Culture per la Socialità. Un progetto, speciale e sociale, ideato e curato dalla Compagnia teatrale Teatri di popolo in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale - ASL SALERNO, Direttore Giulio Corrivetti, ed inserito tra gli eventi del Campania Teatro Festival.

I dettagli



Per questa nuova edizione, in programma a Piazza Cavour – lungomare di Salerno con lo spettacolo itinerante dell'11 luglio alle ore 17.30, la Compagnia Teatrale Teatri di Popolo, metterà in scena lo spettacolo "La Rinascita, il Signor Mezzogiorno incontra Marco Cavallo", ideazione scenica e regia Marco Dell'Acqua. Attori, in ascolto del Poeta salernitano che amava i gatti – Alfonso Gatto - raccontano dalla Piazza “il fatto nuovo”: la Rinascita obbligata, la Rinascita imminente. Marco Cavallo, opera d’arte vivente e simbolo della libertà sognata e riconquistata, da Trieste, attraversando l’Italia, galoppa fino a Salerno per ricordarci che la libertà o è di tutti e di ognuno oppure non è. Dialogherà amichevolmente con il Signor Mezzogiorno, personaggio nato dalla penna del poeta salernitano Alfonso Gatto, perché la piazza della Città senta e torni quanto prima a riconsiderare la vita per quello che è: poesia. Poesia che ricerca ad ogni costo la compartecipazione dei corpi, la condivisione degli intenti costruttivi, l’inclusione delle diverse individualità.

La scheda

Festa Dei Teatri Salerno, Culture Per La Socialità, Ideazione Scenica E Regia Marco Dell’acqua. Liberamente Ispirato Ad Alfonso Gatto, Marco Cavallo. Assistenti Alla Regia Maria Petrosino, Maria Rosa Veglia, Marcello Popolo. Attori Teresa Pepe, Giacomo D’agostino, Ciro Mollo, Enzo Peluso, Annamaria Avagliano, Antonio Baldi, Salvatore Criscuolo, Marzia Brighenti, Dora Zirpoli, Maddalena Proto, Gennaro Esposito, Marcello Sammarco, Fatima Mutarelli, Sara Bianchi, Ernesto Scelza. Scene, Luci E Costumi Associazione Culturale Teatri Di Popolo. Musiche Rupa Rupa Records, Sant’antonio Rockers.