All'Opera Salesiana la 38esima edizione di "Festinsieme": il programma completo

“Come lievito nella famiglia umana d’oggi”: con questo slogan, che si richiama alla Strenna del rettor maggiore, presso l’Opera Salesiana di Salerno, prende il via martedì 23 maggio 2023 la trentottesima edizione di “Festinsieme”, la grande festa del quartiere Carmine e della città di Salerno che da quasi quarant’anni è organizzata dai Salesiani, in concomitanza della Festa di Maria Ausiliatrice.

Il programma

Si comincia martedì 23 maggio alle 20 con la veglia in onore di Maria Ausiliatrice e la serata inaugurale nei cortili dell’Oratorio, dove ci sarà uno spettacolo musicale con il laboratorio di Percussioni “Dr. Why” e un gioco a quiz. Si prosegue mercoledì 24, con la presentazione alle 18.45 nei cortili dell’oratorio del libro di Paolo Romano “Io, la Campania”. Autobiografia di una regione meravigliosa”. Alle 20 la messa solenne per Maria Ausiliatrice e un momento di festa in oratorio. Giovedì 25, alle ore 20, momento di spettacolo con la compagnia teatrale La Ribalta che proporrà “Fiabe della tradizione” e musica con il laboratorio di chitarra. Venerdì 26 l’oratorio si presenta ai giovani studenti con “Conosciamo l’oratorio”, che vedrà la partecipazione degli alunni della Scuola Medaglie d’Oro. Alle 20 va in scena la ventesima edizione di “Sanromolino”, gara canora a cura del Tgs. Nella mattina del 27 maggio “Conosciamo l’oratorio” si aprirà agli alunni della scuola Torquato tasso. Nel pomeriggio, alle 18, la celebrazione eucaristica e il momento clou della festa, ovvero la tradizionale processione con le statue di Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco che saranno recate a spalla dai giovani per le strade del quartiere. In serata momento musicale con la presentazione del disco “Ginestra” di Susanna Reppucci, in trio acustico con Diego Fausto e Pio Rispoli. Poi “La vita è in…canto”, concerto di don Michele Pecoraro con la St. Louis Band. Domenica 28, giorno di Pentecoste, dopo le diverse mese, alle 11.30 ci sarà la Stradonbosco, passeggiata non agonistica per le strade del quartiere. Alle 13.30 il pranzo condiviso con le famiglie “Happy family”. Alle 17 la finali del Torneo Enzo Raso, la consegna della borsa di studio “Rodolfo Graziano”, a cura dell’associazione Ex Allievi, lo spettacolo di musica popolare de I Picarielli e i fuochi d’artificio che chiuderanno la manifestazione e daranno appuntamento al 2024, con la 39esima edizione. Tutte le sere sono previsti stand gastronomici nei cortili dell’oratorio.