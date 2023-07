Il festival dello spazio atterra a Pontecagnano: tutto pronto per il Galactic Park

Ritorna il Galactic Park, il festival dedicato a tutti gli appassionati di astrofisica, astronomia ed esplorazione spaziale. Dopo il successo dell’edizione 2022 svoltasi al Civico Planetario "Ulrico Hoepli" di Milano e del primo spin-off di quest’anno, il Flyby @ Pisa del 13 maggio, Galactic Park quest’anno fa tappa per un secondo Flyby il 22 luglio a Pontecagnano Faiano (SA) presso il Parco EcoArcheologico Nazionale Pontecagnano. Sarà una giornata all’insegna dell’amore per lo spazio e dell’astronomia. I divulgatori e le divulgatrici di Galactic Park collaboreranno con il Centro Astronomico Neil Armstrong e con il circolo di Legambiente OcchiVerdi per realizzare moltissime attività divulgative diverse, tra conferenze-spettacolo, laboratori ed esperienze pratiche per raccontare la bellezza dell’esplorazione spaziale a grandi e piccini. Ci saranno due Galactic Show, le conferenze-spettacolo tenute dai divulgatori e le divulgatrici di Galactic Park, che spazieranno dall’astrofisica all’esplorazione spaziale, raccontando le incredibili tappe che ci hanno portato alle conoscenze attuali sull’Universo. Il primo sarà alle ore 20:30, dal titolo “Sto Razzo - storie assurde di razzi reali” in cui Martina Carnio e Davide Coco di Link2Universe racconteranno le assurde (ma reali) storie dei razzi che nel corso della storia sono stati progettati ma non ce l’hanno fatta. Alle ore 22:00 sarà il turno di “Interstellar - Le Voyager oltre i confini del nostro tempo”, conferenza-spettacolo dedicata alle leggendarie missioni Voyager, che hanno fatto la storia dell’esplorazione spaziale. Gli autori sono Filippo Bonaventura e Matteo Miluzio, curatori della pagina Chi ha paura del buio?.

A partire dalle ore 19, nel parco saranno presenti i Galactic Point, punti di ritrovo in cui i divulgatori e le divulgatrici di Galactic Park saranno a disposizione per chiacchierare di spazio e raccontare entusiasmanti novità, curiosità e prospettive riguardo l’esplorazione spaziale e le scienze astronomiche. Lo faranno in particolare attraverso laboratori per imparare di scienza ed esplorazione spaziale tramite esperienze interattive e inclusive. Per tutta la serata saranno disponibili gli astrofili del Centro Astronomico Neil Armstrong per l’osservazione del Sole e del cielo stellato, della Luna e dei pianeti. “Nel 2022 Galactic Park è stato un successo, con quasi 2000 appassionati che hanno riempito le sale del Planetario di Milano” dicono gli organizzatori del festival. “Nel 2023 puntiamo a fare di più, coinvolgendo ancora più persone da tutta la penisola con i nostri appuntamenti all’insegna del divertimento e della divulgazione scientifica di qualità.”

L’appuntamento è per sabato 22 luglio, il programma completo è consultabile sui siti web Galacticpark.it.

Per partecipare

Il Flyby @ Pontecagnano Faiano di Galactic Park è organizzato in collaborazione con il Centro Astronomico Neil Armstrong. Per tutti i dettagli e le informazioni per la partecipazione>>>Clicca qui

Galactic Park è un evento che si svolge con il contributo di Thales Alenia Space, Skypoint, e LOfficina del Planetario, il patrocinio di ESA - Agenzia Spaziale Europea, Istituto Nazionale di Astrofisica, Agenzia Spaziale Italiana, Unione Astrofili Italiani e Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Media Partner Coelum Astronomia, Astrospace.it e Bfc Space Cosmo.