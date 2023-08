"Festival dell'Essere" a Paestum, un incontro sull'antica Poseidonia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 27 agosto, nel suggestivo spazio di Villa Salati all’interno del Parco archeologico di Paestum, il Festival dell’Essere, organizzato dalla Fondazione Giambattista Vico, dedica una serata all’eredità della civiltà classica, per condividere con quanti sono incuriositi e affascinati dal mondo antico, un aspetto identitario, interessante ma poco conosciuto della civiltà magnogreca e, in particolare, dell’antica Paestum. "Forme del Comico in Magna Grecia: testimonianze e suggestioni dall’antica Poseidonia" è il titolo della presentazione di Giulia Corrente, storica del teatro antico, che parlerà delle forme dello spettacolo comico antico, della commedia, della farsa, della parodia, a partire dalle raffigurazioni vascolari comiche prodotte in Magna Grecia, tra le quali spiccano per originalità e bellezza artistica quelle create dal grande ceramografo Assteas, attivo a Paestum nel IV sec. a.C. La presentazione sarà accompagnata dal canto di Paola Tozzi "Emozioni in musica". Conclude Vincenzo Pepe, ordinario all'Università Vanvitelli.