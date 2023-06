Dopo undici anni torna il Festival del folklore e della pace: il programma

Orario non disponibile

Sabato 10 e domenica 11 giugno torna il “Festival Internazionale del Folklore e della Pace”, manifestazione turistico - culturale che ritorna ad Agropoli dopo undici anni di stop. Giunta alla decima edizione, la manifestazione è organizzata dall’Associazione “Pegasus”, con il patrocinio del Comune di Agropoli. Diversi i gruppi folkloristici che arriveranno ad Agropoli, sia dall’Italia che dall’estero. In particolare, dall’Italia, saranno presenti gruppi provenienti dalla Puglia (Otranto), Sicilia (Agrigento), Campania, di cui alcuni dal Cilento; dall’estero arriveranno dalla Polonia, Honduras, Messico e Perù. Un’occasione davvero rara per ammirare spettacoli di grandissimo valore artistico.

Il programma

10 Giugno



Ore 10:30 Arrivo dei gruppi Folkloristici con esibizioni in alcune località di Agropoli

Ore 19:00 Fiaccolata della Pace con partenza nei pressi del Caseificio La Contadina ed arrivo in Piazza Vittorio Veneto, con accensione del Tripode della Pace ed esibizioni dei gruppi partecipanti e del Gruppo Sbandieratori di Agropoli



11 Giugno



Ore 11:00 incontro con le autorità locali con scambio dei doni e successiva esibizione in Piazza Vittorio Veneto

Ore 21:00 Festival Internazionale del Folklore e della Pace con assegnazione del Trofeo Città di Agropoli.