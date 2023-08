A Polla torna il Festival Internazionale del Folklore. L'appuntamento è per lunedì 7 agosto in Piazza Mons. Forte alla presenza di gruppi folcloristici Internazionali. L'obiettivo della kermesse è valorizzare la memoria ed il ricordo delle tradizioni locali e antiche della comunità in modo da tramandarle alle future generazioni.

Il programma

Nel corso della serata si esibiranno i gruppi della Colombia, del Costa Rica, delle Hawaii e della Polonia ai quali si affiancheranno i gruppo folcloristici Locali “Tanager” e “Insteia Polla” in rappresentanza della comunità di Polla e saranno assegnati i “Rocco Giuliano “ e “Vincenzo Curcio” rispettivamente assegnati per migliore esibizione e migliore coreografia.