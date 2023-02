Sarno: al via il "Festival di libri e letture per bambini", il programma

Si terrà l'11e 12 Febbraio, a Sarno, il "Festival di libri e letture per bambini" organizzato dall'Associazione "La Navicella di Minerva" che ha sottoscritto con il Comune un patto per la lettura, ideato da Nunzia Morosini, venuta a mancare prematuramente ad ottobre. "La cara Nunzia, a cui questa manifestazione è dedicata, aveva ideato un festival per la sua città d'origine Sarno, mettendo al centro dell'attenzione i bambini, a cui ha rivolto sempre attenzione ed amore", ha osservato il sindaco Giuseppe Canfora.

Il Programma:

Sabato 11 febbraio: "Un fiume di storie", festival di libri e letture per bambini/e e ragazzi/e - 1° edizione "C'è Speranza..." con un omaggio a Mario Lodi a cento anni dalla nascita (1922-2022), con il patrocinio del Comune di Sarno e del Centenario Mario Lodi. Mario Lodi, scomparso nel 2014, è stato un pedagogista, scrittore e insegnante italiano. Le sue metodologie educative furono inizialmente ispirate da quelle di Célestin Freinet, seguendo un indirizzo che lo fece diventare esponente del Movimento di cooperazione educativa. La vita di Mario Lodi ha interpretato culturalmente la ricostruzione dell'Italia sulla pedagogia e sul mondo della scuola e dei bambini attraverso un impegno concreto e quotidiano. In questo contatto quotidiano con i bambini, con la loro osservazione partecipe, Lodi ha ridisegnato il valore educativo della scuola, cambiandone aspetti e metodologie

Ore 10:30 presso Villa Lanzara: Convegno per gli insegnanti, tenuto dal prof. Leonardo Acone (Unisa), Ricercatore e professore aggregato di letteratura italiana e letteratura per l'infanzia, titolare degli insegnamenti di letteratura per l'infanzia e di Storia della scuola dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ed in Scienze dell'Educazione presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno. Si occupa in maniera specifica dei rapporti tra letteratura ed infanzia e delle possibili intersezioni, di natura storico-pedagogica, tra letteratura per l'infanzia e letteratura italiana.

Alle 17 presso il Teatro De Lise: lettura spettacolo tenuta dal regista, attore, direttore artistico del teatro per ragazzi a Genova, Giorgio Scaramuzzino. Per l'ingresso biglietti in distribuzione gratuita a Villa Lanzara.

Domenica 12 febbraio, alle 11.00, presso il Museo Archeologico Valle del Sarno, ci saranno le letture per bambini tenute da volontari dell'Associazione. Per partecipare basta portare un telo e un cuscino.