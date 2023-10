Festival di musica da camera a Salerno

Proposte musicali eterogenee e originali, che spazieranno dal Settecento ai primi del Novecento, caratterizzeranno l’ottava edizione del festival di Musica da Camera, la rassegna organizzata dal Dipartimento di Musica d’Insieme del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci”, in programma dal 10 al 15 ottobre 2023 presso la meravigliosa Chiesa di Sant’Apollonia di Salerno.

Il Festival sarà ancora una volta il palcoscenico ideale in cui i migliori allievi del “Martucci” avranno l’occasione di presentare il lavoro di un anno di studi, coinvolgendo il pubblico in percorsi di ascolto inediti.

A inaugurare l’evento martedì 10 ottobre saranno le musiche di Milhaud (Suite op.157b per violino, clarinetto e pianoforte), Mozart (Sonata per violino e pianoforte n.21 in mi minore K304) e Schumann (Trio n.3 in sol minore per violino, violoncello e pianoforte op. 110).

I concerti avranno inizio alle ore 19,00.

L’ingresso è gratuito.