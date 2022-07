Musica, cinema e divertimento: torna il festival "A prescindere"

Tutto pronto per la nona edizione del festival "A Prescindere", organizzato dall'associazione Culturale Opera e CilentoTV con il Patrocinio della Regione Campania, Comune di Camerota, Camera di Commercio di Salerno, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. L'appuntamento è per il 29, 30 e 31 luglio nel Centro Storico di Marina di Camerota.

Il programma

L'edizione 2022 è dedicata interamente al grande cantautore napoletano Roberto Murolo, convogliando all’interno della programmazione diverse forme artistiche per raccontare la sua vita e raccoglierne testimonianze reali e inedite. La nona edizione, inoltre, sarà caratterizzata dalla presentazione del docu-film prodotto da CilentoTV dal titolo “Vi presento il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”, che sarà proiettato in prima visione venerdì alle ore 23.00. L’apertura della manifestazione venerdì 29 luglio per la sezione Cineforum, sarà dedicata al grande Bud Spencer. Sabato 30 luglio sarà la serata dedicata al cabaret con il ritorno del Professore Enzo Fischetti (ore 23). Prima la proiezione di "Non ci resta che piangere" con Troisi e Benigni (ore 22.30) ed il premio "Cilento Influencer" (22.45). Gran finale domenica 31 luglio con il convegno "Cultura e Pandemia: il turismo nel post covid" e poi ben sei autori campani che presenteranno il loro libro: “Le Ricette del Vesuvio” di Nunzia Gargano; “Rombo di tuono cilentano” di Alfonso Pierro; “Nemici Fraterni” di Alfredo Alvino; “Per Alice” di Franco Russo; “Arte, Mito, Storia” di Francesco Castiello; “Le più semplici” di Alfonso Tramontano Guerritore.