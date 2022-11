Torna il Festival di Santa Cecilia a Salerno: ecco chi parteciperà

Martedi 22 novembre 2022 ricorre Santa Cecilia, Santa patrona dei musicisti, e nel Duomo di Salerno si terrà la ventiquattresima edizione del “Festival di Santa Cecilia” che prevede la partecipazione di Cori, Ensemble, da tutta la provincia di Salerno. La storica manifestazione, nata nel 1997 grazie all’idea del soprano Alessandra Totoli, presidente e fondatrice dell’Associazione Amici della Lirica, ha visto nel corso di tutti questi anni la consolidata partecipazione delle corali di Salerno e provincia e diverse volte da altre province e regioni. Tantissimi musicisti (ne abbiamo contati più di seimila!) nel corso di questi ventiquattro anni si sono recati a Salerno per festeggiare la Santa Patrona con il loro canto, la loro musica, la loro dedizione, la loro fede.

Questo festival rimane sicuramente il più antico e longevo Festival di Musica Sacra organizzato a Salerno. Alle ore 17 ci sarà la Santa Messa animata dal Coro della Scuola Primaria dell'Istituto "Filippo Smaldone" diretti dal M° Giacomo Monco. La Santa Messa sarà segnata per i sordi grazie alle proff. Sabarese Alessia e Lodato Carmela. Poi alle ore 18 inizieranno le esibizioni dei partecipanti che si alterneranno, per circa 10/15 minuti a testa. Il festival, organizzato dall’Associazione culturale R.A. Music di Salerno, vede la Direzione Artistica di Alessandra Totoli con la collaborazione di Romeo Mario Pepe. Anche in questa occasione il pensiero andrà a Chiara Pepe, indimenticabile poliedrica artista salernitana che amava il canto e che ci ha lasciato improvvisamente lo scorso anno. La presentazione del festival è affidata a Marta Pepe. Si ringrazia don Michele Pecoraro. Di seguito le formazioni partecipanti:

XXIV Festival di S. Cecilia

Duomo di Salerno 22 novembre 2022 ore 17.00

Coro del Liceo Musicale “Perito-Levi” di Eboli (SA)

Direttore: M° Antonella De Chiara

pianista accompagnatore: Francesco Pio Trotta

Coro Giovanile “InCanto” di Cava de’ Tirreni

Direttore: M° Giacomo Monco, pianista accompagnatore: Valentina Virno

Liceo Musicale “Alfano I” di Salerno

Coordinato e diretto da: M° Rosa Spinelli, M° Maria Arcuri, M° Marta Pignataro

“LiberCanto Young” (da Diamante)

Gruppo vocale diretto da M° Maria Arcuri

“Coro Daltrocanto”

Direttore M° Patrizia Bruno

“TrotulÆnsemble”

Lau Fortino, dulcimer - Ilaria De Dominicis, canto, viella, darbuka

Federica Mastantuono, traversa - M° Guido Pagliano, direzione, viella, flauto

Coro Polifonico Liceo“T. Tasso” di Salerno

Direttore M° Romeo Mario Pepe

Coordinatrici: Ester Cafarelli e Emilia Wanderlingh