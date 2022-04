Omaggio a Modugno: al teatro Genovesi va in scena "Il sogno di Domenico"

Domenica 3 aprile, alle ore 19, nell’ambito della tredicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno la compagnia “Colpo di Maschera” di Fasano presenta “Il Sogno di Domenico” di Gerry Moio. Un lavoro originale costruito su parole e note che diventa di fatto una dedica all’indimenticato Domenico Modugno. A dar voce al “racconto semiserio di uomini col desiderio di volare” (come è riportato anche nel sottotitolo) è proprio l’autore dello spettacolo Gerry Moio. La regia è di Mimmo Capozzi, Gli arrangiamenti e le performance musicali sono di Demy Ditano. Lo spettacolo, pluripremiato in diverse rassegne nazionali, si fonda su una scrittura originale che proietta lo spettatore in un volo narrativo e musicale, teso a ripercorrere i confini del “successo”, nel nome di un grande cantautore come Domenico Modugno. L’atto unico incanta per il modo con il quale avvicina lo spettatore a quel Domenico che è stato definito il “meraviglioso rivoluzionario della musica italiana”. Ad essere portato in scena è un sogno che fa sorridere, emoziona e invita alla riflessione.

I prossimi appuntamenti

La seconda domenica di aprile torna ad aprirsi ancora il sipario del Teatro Genovesi per ospitare la compagnia Ronzinante di Merate in “Camping” di Lorenzo Corengia. Sabato 30 aprile c’è in cartellone la compagnia I Giardini dell’Arte di Firenze con “Signorina Julie” di August Strindberg (traduzione di Daniele Ceccarini. 1 maggio a teatro, una data che diventa anche il simbolo della resilienza artistica di questi ultimi due anni: per l’ultimo appuntamento “XS” c’è la compagnia “La Cricca APS” di Taranto che ha scelto di essere presente a Salerno con lo spettacolo “Le ultime lune” di Furio Bordon. Come sempre la chiusura dell’edizione è affidata alla Compagnia dell’Eclissi: una serata spettacolo in omaggio al teatro e ai vincitori del 13esimo Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno con l’annuncio del podio. Quest’anno presidente onoraria della giuria è Lea Celano, dirigente scolastico dell'istituto Genovesi-Da Vinci che è partner nell'organizzazione del festival. Per info e prenotazioni: 338 2041379.