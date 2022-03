"La soglia" al teatro Genovesi: a Salerno è tempo di festival XS

Sabato 19 marzo, alle ore 21.15, il Gruppo Teatrale Grandi Manovre di Forlì sarà in scena al Teatro Genovesi a Salerno, nell’ambito della tredicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, con lo spettacolo “La soglia” da “Le sas” di Michel Azam, adattamento di Loretta Giovannetti. La trduzione è a cura del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione Università di Bologna (Campus di Forlì).

La trama

“La Soglia” è uno spettacolo immerso in un luogo senza tempo, perché il carcere smembra le giornate e le anime. È uno strano viaggio tra più mondi, con risvegli sudati e rabbiosi, dolore malcelato, inaspettate e graffianti tenerezze, ribellioni incoscienti come un urlo senza voce. Il testo di Michel Azama, drammaturgo francese vivente, tradotto appositamente per Grandi Manovre, ha messo alla prova la compagnia in una vertigine straordinaria, violenta e dolorosa. Un percorso scenico esaltante e atemporale, dove ritmo, contrasti e crudele poesia, raccontano una storia vera di una Donna (la Liberante) che sta per uscire dopo 16 anni di prigione e cerca di dar vita ai suoi ricordi, agli incontri, al bisogno di contatto umano per sopravvivere, alle anime perdenti e indispensabili, incontrate nel suo viaggio rinchiuso tra quattro mura. È una regia di contrasti, di colori che cambiano improvvisamente, di pochi oggetti scenici che diventano panchina, cella, letto a castello, guardiola.

Il cartellone

Domenica 3 aprile ospiti del festival sono gli attori della compagnia “Colpo di Maschera” di Fasano con “Il Sogno di Domenico” di Gerry Moio; la seconda domenica di aprile (il 10) si torna ancora una volta al Teatro Genovesi per lo spettacolo “Camping” di Lorenzo Corengia con la compagnia Ronzinante di Merate. Sabato 30 aprile c’è in cartellone la compagnia I Giardini dell’Arte di Firenze con “Signorina Julie” di August Strindberg (traduzione di Daniele Ceccarini. 1 maggio a teatro, una data che diventa anche il simbolo della resilienza artistica di questi ultimi due anni: per l’ultimo appuntamento “XS” c’è la compagnia “La Cricca APS” di Taranto che ha scelto di essere presente a Salerno con lo spettacolo “Le ultime lune” di Furio Bordon. Come sempre la chiusura dell’edizione è affidata alla Compagnia dell’Eclissi: una serata spettacolo in omaggio al teatro e ai vincitori del 13esimo Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno con l’annuncio del podio. Quest’anno presidente onoraria della giuria è Lea Celano, dirigente scolastico dell'istituto Genovesi-Da Vinci che è partner nell'organizzazione del festival.

Per info e prenotazioni: 338 2041379.