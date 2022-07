Cava, parte il Festival delle Torri 2022: il programma

Parte il 3 agosto a Cava dè Tirreni il XXXI Festival delle Torri, organizzato dal Comitato Permanente Organizzazione “Festival delle Torri”, settore dell’Ente Educativo Storico-Culturale “Sbandieratori Cavensi” - Cità’ di Cava de’ Tirreni.,con una sfilata dei gruppi partecipanti alla kermesse,che si snoderà da Piazza S. Francesco,partenza alle ore 20.00 lungo tutto il centro cittadino ,per terminare con una anteprima di quello che sarà lo spettacolo finale del 6 Agosto, nello spiazzale di Piazza Lentini,con arrivo ore 21,15. Una edizione all’insegna della “Di-versità“quella di quest’anno ,uno dei 17 obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 dell’ASVIS,che il Festival ha sempre posto al centro dei suoi obiettivi ,oltre ai valori fondanti della Pace.

Le band

I gruppi esteri che si esibiranno quest'anno sul palco del Festival delle Torri 2022 saranno quattro: SPAGNA-Escuela de Baille Flamenco” LAS NINAS DE LA TOSCANO”; CILE- Ballet Folkloristico”BAFCACHILE”; MESSICO- Ballet Folkloristico “BUHO NICOLAITA” ; ALGERIA- Associsation Culturelle “COULEUR D’ALGERIE”;mentre l’ITALIA sarà rappresentata da –“SBANDIERATORI CAVENSI”. Al termine della sfilata sarà nominato Ambasciatore nel mondo, per la Difesa dei diritti umani dei bambini e per il loro diritto allo studio ed all’istruzione, il musicista cavese JULIAN OLIVER MAZZARIELLO a cui sarà donata una opera in ceramica raffigurante la “Torre della Pace” opera dell’artista vietrese Claudio Cuccurullo in arte KLAUS.

A Vietri sul mare, giovedi 4 agosto e venerdi 5 agosto in Piazza Attilio Della Porta a MKrina di Vietri sul mare, due serate all’insegna del folclore,ma anche della solidarietà,della di-versità.e della cultura. Il programma prevede il 4 agosto l’esibizione degli Sbandieratori Cavensi ed del gruppo della SPAGNA-Escuela de Baille Flamenco” LAS NINAS DE LA TOSCANO”. Istituito il premio speciale “Torre della Pace “ che nel corso della serata sarà assegnato a:

ANTONELLO DE ROSA,REGISTA TEATRALE- per aver dato la possibilità a ragazzi disabili di accedere al mondo del teatro.

AUTILIA AVAGLIANO ,SCRITTRICE –per aver contribuito attraverso atti concreti alla conoscenza delle problematiche delle persone disabili e delle loro famiglie.

FRANCESCA COLOMBO –SOCIOLOGA –Presidente Associazione “NasiRossi “ per aver donato un sorriso a chi soffre ed aver dato supporto alle famiglie dei pazienti oncoematologici.

Venerdi 5 Agosto ,sempre a Marina di Vietri sul mare, un’altra serata dedicata alla pace ed alla cultura, con il gruppo dell’ ALGERIA- Associsation Culturelle “COULEUR D’ALGERIE”,dopo una esibizione dei ragazzi della “Scuola di Bandiera “L.Santoniello”.IL premio speciale “Torre della Pace” sarà consegnato alla fiorentina ELENA TEMPESTINI –giornalista storica dell’Arte -per aver contribuito a diffondere la cultura e la conoscenza della lingua italiana nel mondo rendendola fruibile per tutti. Le serate saranno presentate da Antonio Di Giovanni e Manuela Pannullo

Il Festival è stato realizzato: in collaborazione con: UNRIC-CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE DELLE NAZIONI UNITE , Sezione Cioff Italia , il Convento dei Frati Minori di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni, Con il contributo dei Comuni di Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare e con il patrocinio degli ”Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”,della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della Regione Campania, dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile,dell’Agenzia Nazionale del Turismo,REGIONE Campania,della Provincia di Salerno. I MEDIA PARTNER ufficiali dell’evento sono:Rtc Quarta Rete Canale 654,Associazione Giornalisti Cava – Costa d’Amalfi “Lucio Barone” mentre gli sponsor sono : MAIN PARTNER VILLA FORMOSA –Residenza sanitaria assistenziale; PARTNERSHIP BETON CAVE-CALCESTRUZZI, A&M costruzioni, SORRENTINO abbigliamento,TECNA- Impianti radianti,HOTEL VICTORIA MAIORINO,SCINTILLE Gioielleria, FLAMIX –Industria materia plastiche-RISPOLI Ferramenta,CENTERCOPY cancelleria , SERVIZI FUNEBRI CAVESI,KLAUS CERAMICA DI CLAUDIO COCCORULLO