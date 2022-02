"Ma dove vivono i cartoni" si trasferisce a Cava: fiabe per i bambini

Per la prima volta "Ma dove vivono i cartoni" si trasferisce a Cava de' Tirreni con la "tecnologia delle favole". E' la storia di Cappuccetto Rosso e il lupo che trovano un oggetto tecnologico misterioso e decidono di usarlo in modo differente. Una fiaba divertente e attuale che coinvolge lo spettatore e lo costringe ad aprire gli occhi sulla tecnologia, sulla sua importanza e su un suo utilizzo consapevole. Un appuntamento speciale per genitori e bambini dove non mancheranno sorprese e colpi di scena.

Info utili

Domenica 6 febbraio al CAD - Centro per l'artigianato digitale (Viale Crispi 14 - Cava de' Tirreni) è in programma spettacolo, laboratorio in tecnologia 3D, dimostrazione utilizzo della macchina delle favole. Orario di Ingresso: ore 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18.

Il biglietto costa 10 euro a persona (adulti e bambini dai 3 anni). Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3272540679. Posti limitati.