Magia e risate: ritornano le fiabe della tradizione al teatro La Ribalta

Fiabe della tradizione in scena al teatro La Ribalta di Salerno. Per la regia di Valentina Mustaro, in scena lo spettacolo per bambini domenica 13 febbraio alle ore 11, 17 e 18.

Info utili

Il costo del biglietto è 6 euro e la prenotazione può essere effettuata anche on line sul sito www.teatrolaribaltasalerno.it sezione botteghino.