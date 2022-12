Al Teatro Augusteo arrivano le "Fiabe per Luci d'Artista"

Si intitola "Fiabe per Luci d'Artista" la rassegna teatrale per i più piccoli della "Compagnia dell'Arte". La rassegna, ideata dal regista Antonello Ronga, è tutta incentrata sullo spirito e sull'atmosfera natalizia.

Il programma

“Fiabe per le Luci d'artista" proporrà due spettacoli che sono già classici per la Compagnia, "Jesper, il Postino di Santa Klaus" (venerdì 23 Dicembre, alle 17.30, al Teatro Augusteo) e "Peter, il Musical della Fantasia" (venerdì 6 Gennaio 2023, allo stesso orario). In scena Mauro Collina, Gianni D'Amato, Chiara D'Amato, Francesco Maria Sommaripa (che cura anche le scenografia) e Teresa di Florio. I costumi sono di Paolo Vitale. Un ringraziamento va all'organizzazione di Valentina Tortora e di Monica Lamberti. Service luci ed audio di Gfm di Giuseppe Petti e Matteo Brancamura. Partecipano allo spettacolo le figurazioni del Laboratorio teatrale "Le ombre" e gli allievi della Compagnia Teatrale del Teatro "Ridotto" diretto da Gianluca Tortora. "Anche quest'anno ci arricchiamo con questa iniziativa voluta fortemente dall'Amministrazione comunale, insieme al distretto provinciale di Confcommercio Campania, dalla Camera di Commercio Salerno e dal Presidente del Consiglio comunale, Dario Loffredo che ha sin da subito sposato la formula - racconta il regista, Antonello Ronga - Accompagniamo i visitatori delle Luci ai nostri spettacoli ad ingresso libero”.