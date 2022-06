Zattera, cena, fantasia: l'oasi Lagosele accoglie le "Fiabe in tenda"

"Ma dove vivono i cartoni" ritorna all'oasi Lagosele di Eboli con le "Fiabe in tenda", una rassegna di eventi serali allo Strambosco. Si comincia il 18 giugno: il raduno è fissato alle ore 19. Nuovi appuntamenti in programma il 2 luglio, il 16 luglio, il 30 luglio.

Le info utili

Partenza in zattera per l’isolotto delle fiabe, storie intorno al fuoco, (lettura animata di fiabe con forte interazione dei bambini), rientro con passeggiata nel bosco, cena o picnic in area ristoro (menù con hotdog/hamburger patatine). Tenda family per 3 persone costo 25 euro. Tenda family per 4 persone: costo 30 euro. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. Info whatsapp 3272540679.