Torna “La fiera del baratto e dell'usato in tour". L'appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 ottobre presso il Next, ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. La presenza di espositori provenienti da mezza Italia offrirà ai visitatori nuove proposte interessanti e originali.

Gli stand



Saranno presenti circa 100 stand di:

- collezionismo

- artigianato

- abbigliamento e accessori vintage

- antiquariato

- orologi

- vinili

- retrogaming

- giocattoli

e tanto altro ancora.

La Fiera sarà aperta dalle 10,00 alle 20,00 per tutti e due i giorni. Per l'occasione, inoltre, sarà allestita un'area food nel giardino della struttura.