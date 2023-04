Mercati medievali e spettacoli itineranti: ancora 2 giorni da non perdere con la Fiera del Crocifisso Ritrovato

Ancora due giorni per vivere la magia della Fiera del Crocifisso Ritrovato, nei vicoli e nelle piazze della Salerno antica, per rievocare la cultura, le tradizioni, i cibi, i giochi, i profumi, i colori, gli abiti e le atmosfere del mondo medievale. La manifestazione, ideata da Peppe Natella, ha superato il traguardo dei 3 decenni di vita, facendo registrare ad ogni edizione numeri da record in termini di presenze. È un tuffo nel passato tra mercati medievali, rievocazioni storiche, attrazioni, artigianato, degustazioni, mostre, momenti di spettacolo e monumenti aperti. Diversi i siti del centro storico interessati, centinaia gli artisti di strada: per ricreare il clima medievale ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada, statue viventi. Insieme al patrocinio morale di Regione Campania, Provincia di Salerno, Ministero della Cultura, Coldiretti e Fondazione della Comunità Salernitana, la manifestazione è sostenuta da: Comune di Salerno, Camera di Commercio, CNA.

La curiosità

Entusiasti, i giovanissimi, dei giochi medievali in piazza Abate Conforti: nell'epoca dei games, sorprendente l'interesse mostrato dai ragazzi nel cimentarsi con simpatici intrattenimenti antichi. E ancora, tra le novità, la locanda medievale che questa sera, in particolare, propone pasta e ceci, pasta fagioli e cozze, spezzatino medievale carne bianca con piselli, cipolla, parmigiano, pecorino e spezie, maialino nero con rucola fritta, il tutto accompagnato da buon vino.