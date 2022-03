Il Medioevo rivive nel centro storico: torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato a Salerno

Dopo lo stop causato dalla pandemia, torna, attesa più che mai da grandi e piccini, la 30sima edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato a Salerno. Dal 28 aprile al 1 maggio, infatti, il centro storico della città rievocherà il Medioevo, tra figuranti, antiche botteghe, sfilate e tante sorprese per salernitani e visitatori.

L'annuncio

Lo staff della Bottega San Lazzaro, intanto, ricerca artigiani di antiche maestranze, da presentare al pubblico della Fiera. Per informazioni o adesioni, è possibile inoltrare entro e non oltre il 31 marzo 2022 una mail a chiara15n@gmail.com con un portfolio di immagini delle opere. Parte, dunque, il conto alla rovescia per la suggestiva iniziativa portata avanti da Chiara Natella, con l'incoraggiamento dal Cielo del suo papà, Peppe, ideatore della fiera più amata dalla città.