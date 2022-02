Torna la Fiera del Crocifisso a Salerno: i venerdì in programma

Torna la “Fiera del Crocifisso”, in via Giovanni Paolo Il ed eventualmente le altre strade che perimetrano il parco del Mercatello. Lo annuncia il Comune: il 4, 11, 18, 25 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, dunque, gli stands dei venditori proporranno artigianato e non solo, come da tradizione cittadina.

Gli interessati a partecipare alla vendita, potranno trovare ogni informazione su questo link.