Ritorna la “Fiera del Crocifisso 2023” in via Giovanni Paolo Il, nei pressi del parco del Mercatello, a Salerno. Durante i venerdì del mese, alias 3, 10, 17, 24 e 31 marzo, dalle ore 8 alle 18, saranno aperti gli stands alimentari ed artigianali, come da tradizione.

La curiosità

Numerosi i cittadini incuriositi dall'evento che torna, ogni anno, nel mese di marzo.