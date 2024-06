Tutto pronto per Altri Mondi, la Fiera dell'economia solidale a Salerno

Si terrà sabato 8 giugno, "Altri mondi", fiera dell'economia solidale che sarà ospitata presso i Missionari Saveriani di Salerno, in via Fra Giacomo Acquaviva.

Fitto il programma della singolare iniziativa:

dalle 10:00 Mercato della Terra di Slow Food e stand delle associazioni

dalle 10:30 Swapping scambio libero di abiti / libri / semi

dalle 10:30 alle 11:30 Laboratorio di cosmesi domestica: il sapone e la luffa saponata

dalle 11:00 alle 12:00 Laboratorio per bambine e bambini "Forest face / facce d'albero"

dalle 11:30 alle 12:30 Laboratorio sulle fermentazioni: lievito madre e kefir

dalle 12:30 alle 13:30 Laboratorio scauratielli

dalle 13:30 alle 15:00 Pizze con forno comunitario e pranzo condiviso

dalle 15:00 Presentazione partecipanti, musica e danze popolari

dalle 15:30 Laboratorio per bambine, bambini, ragazze e ragazzi "Carta creativa"

dalle 18:00 ospiti:

- Comunità Energetica coop. MADRE TERRA

- SIMONA SPAGNA responsabile socioculturale Area Sud Banca Etica

- MAURIZIO PALLANTE saggista, presidente SEquS Sostenibilità Equità Solidarietà

Per il pranzo dalle 13:30 ti invitiamo ad assaggiare una fetta di pizza realizzata da Angelo Pecoraro, con le farine del Monte Frumentario di Caselle in Pittari (SA), lievito madre e cotta nel forno a legna comunitario dei Missionari Saveriani. Inoltre ti invitiamo a partecipare al pranzo condiviso a cui potrai contribuire portando cibo (dolce o salato) o bevande da condividere. Evento a rifiuti zero nel rispetto del luogo e di madre terra: portati la mappatella con piatto, posate e bicchiere.



SWAPPING: il baratto più di "moda" del momento e che aiuta a tessere relazioni

Ad ALTRI MONDI sarà possibile lo scambio libero di vestiti usati. Ad ogni capo consegnato se ne potrà prenderne un altro gratuitamente. Chi consegna invece 1 jeans usato nella box dedicata potrà scegliere 2 capi tra quelli disponibili sulla rella di 2NDHAND SOLIDALE ODV

SWAPPING: lascia un libro prendi un libro

Ad ALTRI MONDI sarà possibile lo scambio libero di libri grazie all'associazione Le Cirque di Montecorvino Pugliano (SA) che sarà presente con la sua libroteca amici miei. Questo progetto vuole diffondere la cultura del libro attraverso lo scambio nelle nostre postazioni itinerante potete lì dove trovate un testo prenderlo avendo cura di far pervenire presso la nostra libreria un libro per lo scambio oppure lasciando all'interno della cassetta un libro in sostituzione.

SWAPPING: scambio semi

Ad ALTRI MONDI sarà possibile lo scambio libero e gratuito dei semi antichi, non ibridi. Creiamo insieme una banca dei semi, ampliamola e arricchendola nel tempo.

No vendita, solo scambio.

LABORATORI:

ORE 10:30 - Laboratorio di cosmesi domestica: saponificazione (a cura del Movimento per la Decrescita Felice Salerno) e dimostrazione di produzione di luffa saponata (a cura della Cooperativa Senso Alato). Realizzeremo insieme il sapone per la cura della persona: ogni partecipante al corso porterà a casa il sapone realizzato. A seguire ci sarà una dimostrazione sull'autoproduzione della luffa saponata (la luffa è una spugna di origine vegetale).

Prenotazione obbligatoria entro il 6 giugno 2024. Il laboratorio è gratuito, è richiesta solo una piccola quota a titolo di contributo rimborso spese organizzative di 3€

-

ORE 11:00 - Laboratorio “Forest face / Facce d’albero” (a cura di China Aresu - Le Piccole Querce, Università Popolare per la Qualità di Vita)

Laboratorio creativo e sensoriale, rivolto a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni, adatto ad essere condiviso anche con tutta la famiglia. Si tratta di un’esperienza di contatto con la materia, argilla ed elementi naturali, che

permette di stabilire connessioni profonde a livello sensoriale ed emotivo, risvegliando sensazioni gratificanti e piacevoli.

L'attività è costituita da tre fasi:

Fase conoscitiva: cerchio di benvenuto, conoscenza del gruppo e presentazione dell’attività;

Fase esplorativa: ricerca, raccolta e catalogazione materiali naturali (legnetti, foglie, fiori, sassi, etc...)

Fase espressiva: manipolazione dell’argilla e creazione delle “facce d’albero”.

Durata: 60 minuti - Partecipazione gratuita

Si consiglia abbigliamento sporcabile e cappellino.

China Aresu

Artiterapeuta esperta in educazione in natura. Esperta in progettazione e conduzione di attività di artiterapie integrate, è specializzata in musicoterapia e danzamovimentoterapia. Ha poi approfondito la conoscenza delle discipline naturali, formandosi in naturopatia, shiatsu e reiki. La creatività e la natura sono gli elementi che accompagnano la sua ricerca ed il suo agire, due ambiti disciplinari che ha integrato con studi pedagogici, in particolare pedagogia viva, educazione emozionale e ludopedagogia. I suoi percorsi, individuali e di gruppo, hanno come obiettivi il benessere, la crescita personale e l’emergere di talenti e punti di forza di ognuno.



ORE 11:30 - Laboratorio sulle fermentazioni: lievito madre e kefir d'acqua (a cura di Cristina De Vita di Eden foodlab e Vincenzo Bardascino dell'associazione Il Forno di Vincenzo)

Con questo laboratorio scopriremo la magia della fermentazione, pratica che accompagna l’uomo da molti millenni. Impareremo ad avviare un lievito madre e a gestirlo correttamente e scopriremo il kefir d’acqua, bevanda probiotica dalle mille virtù.

Porta con te qualche vasetto pulito se al termine del laboratorio vorrai ricevere in dono un po’ di lievito madre e/o i tibicos (grani di kefir d'acqua) da portare a casa con te

Prenotazione obbligatoria entro il 6 giugno 2024.

È gradita, ma non obbligatoria, un’offerta libera e consapevole che sarà interamente devoluta all'associazione Il Forno di Vincenzo ETS.

Cristina De Vita Vegan chef, esperta ed insegnate di cucina vegetale, fermentazione, autoproduzione e buone pratiche. Chef di Eden foodlab

Vincenzo Bardascino è il primo ragazzo in Italia, con Sindrome X Fragile, che realizza il sogno di aprire, nel centro storico di Eboli, un forno sociale di comunità. Il Forno di Vincenzo non è solo un forno, ma un vero e proprio centro di vita comunitaria dove gli abitanti del quartiere possono incontrarsi, scambiare idee, imparare e crescere insieme. Questo progetto è un'esperienza di welfare generativo che promuove il protagonismo attivo di persone che vivono in condizione di fragilità, ma che hanno diritto ad autodeterminarsi rispetto ai propri bisogni e desideri.

-

ORE 12:30 - Laboratorio scauratielli cilentani (a cura di Rita D'Azzurro - I.V.A.R.M.)

Gli scauratielli cilentani sono un antico dolce della tradizione contadina, importato dai coloni greci che si insediarono nell'antica Poseidonia, ora Paestum. Per realizzare questo dolce povero occorre solo acqua e farina. Realizzeremo insieme l'impasto in un'acqua profumata con bucce di arancia, mandarino e limone. Impareremo a dare la forma tipica e successivamente li friggeremo. Gli scauratielli, prima di essere degustati, vengono immersi nel miele e serviti su un letto di rosmarino. Per partecipare al laboratorio è necessario indossare un grembiule e una cuffia copricapo. Prenotazione obbligatoria entro il 6 giugno 2024. Partecipazione gratuita

Rita D'Azzurro è la regina degli scauratielli. Insegnante, attivista per la madre terra, porta avanti con la sua famiglia una bella esperienza di autosufficienza alimentare a Stio Cilento (Sa).

-

ORE 15:30 - Laboratorio per bambine, bambini, ragazze e ragazzi “Carta Creativa” (a cura di Antonella Intennimeo)

Laboratorio creativo rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Nel corso del laboratorio sarà possibile apprendere la tecnica per trasformare delle strisce di carta, in perline.

Se possibile i partecipanti dovranno portare uno stick di colla e i pennarelli utilizzati a scuola.

Partecipazione gratuita

Antonella Intennimeo Ex insegnante, ora in pensione, da sempre vicina alle tematiche ambientali e al recupero di materiali di scarto. Tra essi ha scelto la carta che si presta a tante trasformazioni e ha cominciato a realizzare perle di carta, con cui crea gioielli sostenibili e leggeri.

-

Saranno presenti: Eden FoodLab, Maltopiù microbirrificio, Coop CARACOL EquoCaffè, Il Sentiero del riccio vino bio, Azienda agricola Farina, Il Forno di Vincenzo, Cooperativa Sociale Stalker, Equa Tienda Bottega del commercio equo e solidale, Azienda Agricola Francesco Cicchetti, Zia Cosima, La Piccola Fattoria, Aniello pane casereccio di grani antichi e altre produzioni, Azienda Agricola Lamberti Sofia Humus di Lombrico, T-Essere per il Pane: Vedis e Angelo Avagliano, Angelo Iannuzzi ceste e madie, Donatella Vitale sedie, CuCilento upcycling sartoriale cilentano, Senso Alato, Cooperativa Sociale Capovolti, Amore di ragazza stoffe africane, Antonella Intennimeo collane ecologiche, Ania's Nature, Paolo Pedrosi Zafferano di Gaiano, Git Banca Etica Salerno, Movimento per la Decrescita Felice Salerno, Cumpanatico Sud CSA, Rithema, Famiglia Saveriana (Missionari Saveriani, Missionarie Saveriane e Laicato Saveriano), Rete Sognare la Pace, Rete dei Giovani per Salerno, La Casa delle rondini, CTG, 2ndhand solidale, l'abbraccio ODV, Le Cirque APS - libroteca amici miei.

Elenco in aggiornamento

Per ulteriori informazioni e contatti:

altrimondisalerno@gmail.com

320 652 1573

Evento organizzato da: GIT Socie e Soci di Banca Etica Salerno, Movimento per la Decrescita Felice Salerno, Mercato della Terra Slow Food Comunità Valle dell'Irno, Il Forno di Vincenzo

In collaborazione con: Ballando per le strade, Missionari Saveriani Salerno, Laicato Saveriano Salerno, 2ndHand Solidale ODV, Senso Alato cooperativa sociale, Eden FoodLab, Università Popolare per la Qualità di Vita, Le Piccole Querce, Cumpanatico Sud, Sodalis CSV, Comitato Acqua Pubblica Salerno, Impatto Ecosostenibile Zero Waste Campania, Laudato Sì Salerno, Rete dei Giovani per Salerno, Rithema, ArteMani L'abbraccio Odv, Gruppo ACA 2030 APS CTG, Gasp Gruppo d'Acquisto Solidale Pastena, Cooperativa Sociale Stalker, EquAzione Salerno Bottega del commercio equo e solidale, Capovolti Cooperativa Sociale, Equocaffè, Re-Agire con i migranti, La casa delle Rondini - Accogliere coi corridoi umanitari, Associazione Culturale Erchemperto, O’Pennino ETS, Casa mia - Dopodinoi Onlus, Demetra insieme per l'ambiente, I.V.A.R.M.