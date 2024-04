Fiera del Libro di Vietri sul Mare, tutto pronto per la 3ᵃ edizione dal 24 al 26 maggio

Saranno più di 20 le case editrici presenti alla 3° edizione della Fiera del Libro di Vietri sul Mare che si terrà nella frazione Marina, a piazza Attilio Della Porta e nella Torre Bianchi, dal 24 al 26 maggio 2024, organizzata dal giornalista Antonio Di Giovanni e che rientra nell’ambito di Vietri Cultura, gli eventi organizzati dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con la direzione artistica del prof Luigi Avallone.

I partecipanti

Le richieste sono pervenute da ogni parte d’Italia ribadendo la grande attenzione che le case editrici hanno riservato alla manifestazione. L’edizione di quest’anno vedrà la presenza delle seguenti case editrici: Casa editrice Milena Kids-Caserta (Campania); Graus Edizioni, Napoli (Campania); Edizioni Il Papavero, Manocalzati – Avellino (Campania); Officine Zephizo, Amalfi (Campania); Edizioni Print-Art, Nocera Superione (Campania); Il Quaderno Edizioni, Boscoreale (Campania); MR Editori, Caserta (Campania); De Nigris Editori, Aversa (Campania); Nessun Dogma, Milano (Lombardia); EdizioniARCI, Postiglione-Salerno (Campania); Jack Edizioni, Napoli (Campania); Nemapress Edizioni, Roma-Alghero (Lazio-Sardegna); Leone Editore, Monza (Lombardia); Oltrepasso Azianda Editoriale Manocalzati, Avellino (Campania); Editrice Domenicana Italiana, Napoli (Campania); 1886 Publishing, Cava de’ Tirreni (Campania); Falco Editor, Cosenza ( Calabria); Galzerano Editore, Casalvelino Scalo - Salerno (Campania); Gruppo MEA Edizioni, Napoli (Campania); Marlin Editori, Cava de’Tirreni (Campania); Argon Edizioni, Napoli (Campania); Centopagine, Cava de’ Tirreni (Campania).

La Fiera del Libro di Vietri sul Mare è patrocinata dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Vietri sul Mare e dalla Pro Loco di Vietri sul Mare. L’evento ha anche un patrocinio particolare, quello della Regione Toscana con cui è in atto fin dalla prima edizione dell’evento una sorta di “gemellaggio culturale” che si manifesta anche con la presenza a Vietri di una delegazione dell’ente assieme ad autori e case editrici toscani.La tre giorni della fiera sarà seguita anche dai media partner della manifestazione: l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni - Costa d’Amalfi “Lucio Barone”, Radio Città 105, L’Ora, ArtesTv, Portale Letterario, 360 Web Tv, Resportage, Sensi Comunicazione. La Fiera del Libro di Vietri sul Mare oltre ad aderire all’iniziativa ”Posto Occupato, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere, per non abbassare l’attenzione verso questo grave problema, proporrà durate l’evento una esposizione di opere d’arte curata dell’associazione “Nimia”, con la presenza di numerosi artisti che esporranno le loro opere presso la Torre Bianchi.