Montecorvino Rovella, domenica la “Fiera del volontariato e di tutti noi"

Il South Land in collaborazione con il CSV di Salerno e il forum dei Giovani di Montecorvino Rovella organizza l’evento “Fiera del volontariato e di tutti noi". L'appuntamento è per il 17 settembre.

La fiera

L’evento si svolgerà a piazza Seesen Harz a partire dalle ore 17.00. Saranno organizzati giochi e laboratori per bambini e ragazzi. In serata parteciperà all’evento anche il cantautore Andrea Tartaglia, noto sui canali social come Tartaglia Aneuro.