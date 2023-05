Antiquariato e collezionismo: alla Stazione Marittima arriva "Non solo vintage"

Alla stazione marittima arriva "Non solo vintage", la fiera dedicata all'antiquarato ed al collezionismo organizzata dall'associazione culturale "La soffitta in piazza". L'appuntamento è per domenica 21 maggio dalle 9.30 alle 21. Nella fiera, oltre ad abbigliamento, dischi in vinile ed artigianato handmade, sarà allestita una mostra d'auto d'epoca.