Orario non disponibile

Quando Dal 08/06/2024 al 29/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Castel San Giorgio

Arrivano i Mercatini dell'Artigianato in piazza Martiri D'Ungheria a Castel San Giorgio. Tutti i sabato di giugno a partire da sabato prossimo 8 giugno dalle ore 18.00, sarà possibile trovare tanti stand con prodotti dell'artigianato locale. "L'obiettivo - spiega il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara - è quello di valorizzare ed incentivare anche tanti giovani e le loro lavorazioni artigiane, intese come espressione delle competenze manuali e artistiche del nostro territorio". Il primo appuntamento con i Mercatini dell'Artigianato è per sabato 8 giugno, a seguire sabato 15,sabato 22 e sabato 29 giugno.