Stazione Marittima, weekend con la Fiera dell'Artigianato e del Commercio

La Stazione Marittima di Salerno ospiterà la fiera dedicata all'artigianato e al commercio. L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 marzo. L'evento promette di essere un'occasione per esplorare una varietà di stand enogastronomici, con un'enfasi particolare sui prodotti biologici e vintage. In aggiunta allo shopping, i visitatori potranno godere di musica dal vivo durante la fiera.

Gli orari

La fiera si aprirà alle 10 per concludersi alle 22 in entrambi i giorni. La manifestazione si prefigge di mettere in luce l'importanza dell'artigianato locale e offrire ai piccoli imprenditori una vetrina per i loro prodotti.