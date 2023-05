Bidonville presenta la prima edizione della Fiera del Baratto e dell'Usato in Tour nel Cilento, che si svolgerà il 2-3-4 giugno presso la nuova struttura NEXT, ex Tabacchificio Cafasso, a Capaccio-Paestum. La Fiera sarà aperta al pubblico dalle 17 alle 23 e l’ingresso sarà gratuito.

La fiera

All’interno dei padiglioni saranno presenti più di 100 espositori con oggetti di artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica, abbigliamento vintage, fumetti, dischi, libri e tanto altro. Inoltre, nell’area food potrete gustare una varietà di cibo e beverage, come pizze, primi piatti, fritti, dolci e gelati. È disponibile un parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti