Film festival di Agropoli: ecco i lungometraggi premiati dalla giuria

“Used and Borrowed Time”, direzione di Sophia Romma e il film “Bottle Monster” diretto da Marjorie DeHey si aggiudicano il delfino d’oro della città di Agropoli

“Used and Borrowed Time”, direzione di Sophia Romma e il film “Bottle Monster” diretto da Marjorie DeHey si aggiudicano il delfino d’oro della città di Agropoli. Sono stati premiati durante la cerimonia dell’AIFF Agropoli International Film Festival, che si è svolta on line. I lungometraggi statunitensi hanno ricevuto il premio come migliore film e miglior regia.

Gli altri riconoscimenti



Per la sezione Shorts Films il premio è stato assegnato al film “La Spada di Gomma” di Luigi Russo. La migliore regia è stata quella dell’inglese Mat Braddy con il suo “Deus Otiosus”.