Poetry Slam 2023/24: la finale nella nuova piazza Pasolini

Si terrà il 26 maggio alle ore 18.30, la Finale del Campionato cittadino di Poetry Slam 2023/24. Organizzato dall'associazione Limen, l'evento avrà luogo nella nuova piazza Pasolini, alle spalle della Casa del Combattente, grazie a una collaborazione con il collettivo artistico Caspar Campania Slam Poetry, con il patrocinio del Comune di Salerno e del programma Menna Giovani della Fondazione Filiberto e Bianca Menna. Obiettivo, dunque, è proporre l'incontro ludico-sportivo della Campania legato al mondo della poesia performativa con sei artisti finalisti che lotteranno in una sfida in versi che mescola teatro, canto, rap, stand-up comedy, legata quindi alle abilità creative-interpretative degli sfidanti, oltre alle mere doti di scrittura: Martina Marino, Attilio Senatore, Gennaro Amodio, Ciro Luca D'Antonio, Federico Melella, Eya Nabil.

Il vincitore della gara, eletto dal pubblico presente in base alle abilità di recitazione e composizione, sarà il nuovo Campione cittadino e gareggerà prima alle Finali regionali e poi Nazionali della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam. La Slam Poetry in questi anni ha riscosso grande successo nel pubblico salernitano che partecipa con entusiasmo a tutti gli appuntamenti del Campianato organizzato da Limen. Si tratta di una grande possibilità per tutti gli artisti che, attraverso una competizione, mettono alla prova e loro capacità ed è una opportunità anche per Limen per continuare a valorizzare le giovani penne dei nostri territorio, rappresentando oramai un punto di riferimento per tanti giovani poeti a Salerno e in Campania.

L'annuncio

L'evento sarà anche una occasione per promuovere il Limen Salerno Festival, kermesse dedicata ai giovani e alla cultura che giunge quest’anno alla sua quinta edizione e che avrà luogo il 26, 27, 28 giugno 2024 al Parco dell'Irno.