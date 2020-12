Finestra di città: gli artisti si esibiscono a Battipaglia nella prima settimana di Avvento

Arte, cultura, legame con il territorio: ecco il filo conduttore di "Finestra di città", l'iniziativa voluta a Battipaglia dal sindaco Cecilia Francese per allietare i pomeriggi di Avvento, in sobrietà e nel rispetto delle regole anti-Covid.

I dettagli

Dopo l'esibizione di Bianca Galante, venerdì 4 dicembre dalle ore 18.30 alle 19 in piazza Aldo Moro, spazio nel weekend a Gioia Khoroloska ed Elena Imdirska, sabato 5 dicembre, alla stessa ora e nella stessa location. Sempre in piazza Aldo Moro e sempre dalle ore 18.30 alle 19, in trenta minuti di gioia e spensieratezza, il 6 dicembre si esibirà Angela Roatti.