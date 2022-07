Paestum, Fiorello fa il bis per "una notte di cuore"

Si chiama “Stasera Fiorello per la Solidarietà - Una Notte di Cuore”, l'iniziativa di fundraising a supporto del progetto “Bambini Coraggiosi” organizzata dalla Fondazione Achille Scudieri. L'evento si terrà venerdì 15 luglio alle 21.00 presso i templi di Paestum. Lo showman sarà il vero mattatore della serata, che sarà presentata da Alessia Ventura. Sul palco rappresentanti istituzionali e gli amici della Fondazione Achille Scudieri, che da anni ne sostengono i progetti.

Il progetto

“Bambini coraggiosi”, promosso dall’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, vede come capofila l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli. Oltre alla cura della malattia, l’iniziativa pone attenzione alla sfera psicologica dei pazienti e delle loro famiglie donando mezzi e materiali utili alle attività didattiche e ludiche, che allievano lo stress e l’ansia da ospedalizzazione. Il ricavato della serata verrà devoluto per sostenere l'iniziativa dei corridoi umanitari a favore dei piccoli pazienti provenienti dall'Ucraina. “È nostro desiderio – dichiara Paolo Scudieri, Presidente della Fondazione Achille Scudieri e di Adler Pelzer Group - proteggere il territorio in cui viviamo e lavoriamo sostenendo iniziative meritevoli e opere benefiche. Ringrazio sentitamente Fiorello, che ha reso possibile una serata in cui il sorriso si sposa con un gesto concreto di sostegno verso coloro che ne hanno bisogno".