"Fisciano Magica...Aspettando il Natale", Valentina Iannone in concerto e giochi per i bambini

Altra imperdibile serata nell’ambito della rassegna Natalizia “Fisciano Magica... Aspettando il Natale”, quando oggi (martedi? 27 dicembre), andranno in scena due eventi molto attesi, in programma alle ore 20 in piazza Regina Margherita a Lancusi. Si parte dalla frazione Bolano, alle 16 con “Il Natale di Zio Pulcinella: differenzia i rifiuti per una citta? piu? bella” e seguire lo spettacolo itinerante dei burattini con laboratorio per i piu? piccoli a cura della locale Pro Loco e della municipalizzata “Fisciano Sviluppo”.

Gli eventi di oggi

Ma i due eventi piu? attesi sono in programma alle ore 20 in Piazza Regina Margherita a Lancusi, dove ad esibirsi ci sara? la cantante Valentina Iannone, giovane promessa della musica italiana, originaria del territorio. Valentina, infatti, nonostante la giovane eta?, ha gia? ricevuto numerosi riconoscimenti per alcuni brani inediti che ha portato in tour in diverse parti d’Italia, collaborando anche con noti artisti della canzone italiana. Un talento puro, che si esibira? per il pubblico di “Fisciano Magica” nell’avvolgente atmosfera Natalizia, dove non mancheranno brani delle piu? famose colonne sonore del Natale per vivere un momento magico.

E poi, in questa stessa serata, ci sara? l’altro grande evento: le Chiavi della Citta? “Winter Edition”, l’edizione invernale della nota rassegna estiva che vede tutti i bambini, ragazzi, giovani e adulti delle frazioni del Comune di Fisciano sfidarsi tra loro attraverso giochi ed avvincenti competizioni alla conquista dell’ambita Chiave della Citta?. Per l’occasione, l’Associazione “Enjoy”, organizzatrice della manifestazione, ha riservato tante sorprese per questa inedita ed avvincente edizione invernale dei giochi piu? belli dell’anno, attribuendo ad essi quell’impronta Natalizia fatta di gioia, amore, serenita?, unione e condivisione.

Il sindaco Vincenzo Sessa e l’Assessore al turismo e agli eventi Teresa D’Auria, ancora una volta, “ringraziano le Associazioni del territorio e quanti stanno mettendo in campo il loro impegno per la buona riuscita di tutti gli appuntamenti” presenti nel ricco calendario di “Fisciano Magica... Aspettando il Natale”, che proseguira? fino al prossimo 6 gennaio.