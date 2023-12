Il Natale si accende a Fisciano: tanti gli appuntamenti in programma

Presentato il calendario degli eventi natalizi che si terranno sul territorio di Fisciano durante il mese di dicembre. Il programma prevede una serie di appuntamenti che, a partire dal 9 dicembre, coinvolgeranno tutta la comunità e creeranno un'atmosfera di festa e solidarietà.

Questi gli eventi principali:



- La cerimonia di Accensione dell'albero di Natale: il 9 dicembre, alle ore 18, presso la Villa Comunale “Mario Sessa” di Fisciano Capoluogo, che darà il via a tutta la kermesse natalizia.



- La cena degli anziani con tutti i nonni della comunità riuniti in un’atmosfera conviviale e festosa.



- Una serie di Concerti natalizi con la partecipazione di cori e musicisti locali, che daranno la opportunità di ascoltare le melodie natalizie più amate e immergersi nell'atmosfera magica del Natale, come ad esempio l’appuntamento decennale con il Concerto dell’Epifania del Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano.



- Tutti i fine settimana di dicembre, Babbo Natale aspetterà i bimbi nella sua casetta presso la Villa Comunale. Mentre per i bambini che lo desiderano ci sarà la possibilità di spedire la letterina presso la Pro Loco Fiscianese.

Il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha dichiarato: “Questo è un appuntamento importante, che ritorna dopo un periodo in cui il Covid e le sue conseguenti ristrettezze ci hanno impedito di poter riviverlo in modo sereno. Abbiamo programmato quest’anno un calendario di tutto rispetto per il periodo natalizio e rispetto agli anni scorsi, abbiamo preferito organizzare qualcosa di meno dispendioso, ma che coinvolga scuole e bambini più piccoli, perché il Natale dev’essere soprattutto pensato per loro. È stata montata una tendo-struttura nei pressi della Villa comunale di Fisciano e lì saranno svolte una serie di iniziative e di eventi: recite natalizie, recite delle associazioni e quant’altro. Un ringraziamento ai tanti sponsor privati come il McDonald in quanto grazie al loro contributo è stato possibile realizzare il tutto. Un altro ringraziamento va alla Camera di Commercio, ai Consorzi Comieco e alla Fisciano Sviluppo, per il lavoro profuso e per le iniziative che la nostra società partecipata realizzerà per comunicare l’inizio del nuovo calendario della raccolta differenziata”.

Il programma del 9 e 10 dicembre