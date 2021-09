“Be Smart Kids” e “Kids Coding Lab”: presentazione dei laboratori promossi da Fondazione Saccone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani 15 settembre, a partire dalle 16, nell’area esterna della sede della Fondazione Saccone in Via Ungaretti 43 località Pagliarone (Montecorvino Pugliano), si terrà la conferenza stampa di presentazione dei laboratori “Be Smart Kids” e “Kids Coding Lab” promossi da Fondazione Saccone nell’ambito del progetto “EduCare - Ricreare Socialità”.

I dettagli

I laboratori, che coinvolgeranno in totale un massimo di 40 bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni dell’Istituto Comprensivo Statale “Montecorvino Pugliano” saranno coordinati dalla Professoressa Angela Peduto, docente di informatica presso l’Università degli Studi di Salerno. Alla conferenza di presentazione interverranno: Giorgio Scala - Presidente Fondazione Saccone, Angela Peduto - docente dell’Università degli Studi di Salerno, Maria Rosaria Mirra - Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Montecorvino Pugliano” ed Edoardo Gisolfi - Coordinatore del progetto e del CTS della Fondazione Saccone. Il progetto “EduCare - Ricreare Socialità”, di cui Fondazione Saccone è Ente Capofila, è promosso in partnership con il Liceo Torquato Tasso di Salerno e il Comune di Montecorvino Pugliano ed è finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.