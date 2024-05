"Di food in tour": a Corbara il nuovo appuntamento con le eccellenze del territorio

Domenica 26 maggio alle ore 10 “Di Food in Tour” fa tappa a Corbara. Dopo i saluti dell'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Pietro Pentangelo, dal vicesindaco Monica Tramparulo, dalla Consigliera con delega alle Attività Produttive Pina Giordano e della Pro Loco, che accoglieranno tutti con un caffè di benvenuto presso la Caffetteria Baci e Abbracci-S.Erasmo, si partirà dalla settecentesca Cappella di San Giuseppe, costruita ad opera della famiglia Giordano, circondata dalle tipiche abitazioni storiche, per approfondire la conoscenza del borgo, e ci si incamminerà sino all'inizio del percorso Grotta del Caprile-Chianiello-Parco Regionale dei Monti Lattari, per ammirarne le bellezze paesaggistiche e la maestosità. Corbara è il punto di partenza dei sentieri che raggiungono le pendici delle cime dei Monti Lattari. Il sentiero basso, che parte dal cosiddetto Borgo Sala e prosegue su questa direzione, raggiunge prima il Chianiello di Angri e poi il Castello di Lettere. Risalendo poi le pendici, si può raggiungere la Grotta del Caprile, il Monte Cauraruso, il Sentiero 300 che è la via alta dei Monti Lattari sino al Monte Cerreto.

Il prosieguo

Subito dopo questa panoramica sul territorio, si proseguirà alla volta dell'Eremo di Sant’Erasmo, le cui prime testimonianze in atti pubblici si hanno intorno al 1581, da cui ogni anno, nel mese di luglio, si ripete la secolare tradizione della Calata dell'Angelo. A seguire poi vi sarà una sosta presso il Ristorante Da Salvatore, dove il menù sarà a base di ingredienti territoriali come il famoso pomodoro corbarino, il tutto innaffiato dal famoso vino di Corbara. Dopo pranzo ci sarà modo di visitare la storica Pasticceria Nasta con una dolce sosta post-pranzo a base di specialità artigianali, l'Azienda Agricola Luigi Giordano per apprezzare le colture locali e in conclusione di giornata un approfondimento culturale presso la Chiesa Madre di San Bartolomeo, patrono di Corbara, per i saluti di congedo. Gli atti dell'Archivio diocesano di Nocera, relativi al Sinodo, voluto dal Vescovo Pietro Strabone nel 1479, dicono che, già a quel tempo, a Corbara, esisteva una Chiesa di San Bartolomeo, tuttavia, le sue condizioni statiche ed architettoniche dovevano essere piuttosto precarie se, come risulta dalla Visita Pastorale di mons. Eusebio del 10 giugno 1526, essa viene descritta come "un'antica spelonca, diruta e non pavimentata". Nel 1587 il Sindaco Gio Angelo Giordano e moltissimi altri cittadini, attraverso una petizione rivolta al Vescovo Sulpicio Costantino, ottengono l'autorizzazione ad erigere una Chiesa parrocchiale, dedicata al Santo che si festeggia ogni anno dal 20 al 27 agosto.

La storia di Corbara

Corbara è un Comune dalla storia millenaria, tant’è che i primi insediamenti risalgono al II secolo a.C. Alla distruzione di Nocera (216 a.C.) ad opera di Annibale, parte della popolazione superstite si trasferisce nelle zone limitrofe in attesa della ricostruzione della città durata trent'anni, finanziata dal Senato di Roma per ripagare Nocera della fedeltà a Roma stessa. In questo periodo, verosimilmente, si suppone abbia preso corpo il grosso del nucleo abitativo che diventerà Corbara. I primi documenti (1010) che citano Corbara risalgono a qualche secolo antecedente l'avvento dei Longobardi e parlano di strade di collegamento che dal paese portavano alla via Stabia, cioè all'arteria principale che univa Nocera a Castellammare. La storia di Corbara si integra inevitabilmente con quella di Nocera ed è per questo che a seguito della seconda distruzione compiuta dai Longobardi, Nocera non rinacque più sul modello dell'urbe Romana ma come confederazione di villaggi sparsi, dotati di larga autonomia, denominata Civitas Nuceriae; la confederazione durò fino al 1806 quando, per decreto di Gioacchino Murat, vennero costituiti i Comuni.