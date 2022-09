"Di food in tour": la quinta tappa fra cultura ed enogastronomia

Quinta tappa per il progetto “Di Food in Tour”. Appuntamento domenica 18 settembre a Mercato San Severino.

Il programma

Ricco il programma delle iniziative previste per l’intera giornata. Il tour, promosso dal Gruppo CTG Picentia APS Salerno, prenderà il via alle ore 9 presso il Palazzo di Città di Mercato San Severino. Dopo i saluti istituzionali un caffè di benvenuto sarà offerto ai presenti e ci sarà l’occasione di conoscere i membri dell’Universtas Sancti Severini, del Presidente dell’Associazione culturale Cantastorie Rosita Scalese e dei rappresentanti della Pro Loco che li condurranno alla scoperta del territorio. Presso la sede municipale vi sarà la visita del museo archeologico interamente allestito in cartone riciclato. Alle 10 i visitatori proseguiranno alla volta del borgo di Spiano, famoso per l’artigianato del legno e del Santuario del Beato Sarnelli in località Ciorani. Dopo ci si dirigerà verso il Castello dei Sanseverino, costruzione risalente ai secoli XI-XV, dove si potrà ammirare la sfilata di personaggi in abiti medievali a cura di Cantastorie. Intorno alle 13:15 la visita culturale verrà interrotta dalla sosta enogastronomica presso il ristorante il Boschetto 3.0, con ricco menù a base di pietanze tipiche. Il pomeriggio invece vedrà protagoniste le aziende agroalimentari: la Distilleria Russo che produce dal 1888 creme alcoliche e liquori e l'industria conserviera Fontanella, famosa per la lavorazione del pomodoro San Marzano DOP dal 1957. Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento.