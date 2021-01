“Iophotografo”, ripartono i laboratori: viaggio tra arte, fotografia e vita

Formazione, laboratori e progetti per vivere un viaggio tra arte, fotografia e vita. Ultimi posti disponibili, in aula sanificata, con non più di sette iscritti

Dopo la realizzazione del libro “Diario per immagini del 2020” il cui ricavato sarà devoluto tutto in beneficenza, ripartono i corsi alla Scuola di fotografia “Iophotografo” con il riconoscimento FIAF, del Dipartimento Didattica.

I dettragli



Formazione, laboratori e progetti per vivere un viaggio tra arte, fotografia e vita. Ultimi posti disponibili, in aula sanificata, con non più di sette iscritti, e controllata da tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid. Prima lezione giovedì 11 febbraio ore 18. Iscrizioni aperte fino al 30 gennaio. Per info 3389229842 - info@iophotografoscuola