Fragolata, laboratorio e pic nic: l'oasi di Lagosele prepara il weekend

Il 7 e 8 maggio, nell'oasi di Lagosele ad Eboli, è stata organizzata un'avventura per la famiglia. I bambini potranno mangiare la merenda con pane e marmellata (anche per adulti), partrecipare alla preparazione della marmellata. Poi picnic nel bosco, kit di benvenuto per tutti i bambini, laboratorio di cucina con il dolce alle fragole, villaggio degli gnomi e fata fragolina, attività young club da 9 a 16 anni, il fruttagnomo cioè vendita di fragole a chilometro zero.

Lo scenario

Giornate speciali per la mamma buongustaia, avventurosa e amante della natura, in occasione della sua festa. La prenotazione è obbligatoria al numero Whatsapp 3272540679. L'oasi Lagosele aprirà alle ore 10 e chiuderà alle ore 18. Le attività si ripetono tutta la giornata. E' possibile anche prenotare un tavolo per il pranzo al sacco oppure con la brace.